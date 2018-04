CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lupiae non si occuperà più della riparazione delle buche. Parola di Carlo Salvemini. La svolta è maturata nelle scorse settimane dopo la richiesta di un piano urgente di intervento e le numerose sollecitazioni arrivate dai leccesi per un manto stradale in troppi punti dissestato e pericoloso. Si cambia, dunque. E qualche giorno fa la dichiarazione che sancisce la fine della convenzione è arrivata in Consiglio comunale.«[/FIRMA]Per me e per il vicesindaco Alessandro Delli Noci, a queste condizioni, è impossibile un rinnovo della convenzione con Lupiae per la manutenzione stradale. E ora, dunque, in accordo con l’azienda, quella convenzione sarà rivista perché la manutenzione ordinaria non è mai stata effettuata». Queste le parole del primo cittadino: una svolta che, poi, Salvemini ha confermato ricostruendo i passaggi della vicenda.La municipalizzata, secondo l’amministrazione, non avrebbe mai dato seguito, con efficacia, al servizio di manutenzione delle strade, ridotte a un colabrodo in più punti della città. E oggi, anziché rinnovare l’accordo in base al quale da anni l’ente affida a Lupiae questo servizio, si potrebbe decidere di guardare fuori dal Palazzo cercando un’azienda esterna. Perché? Sempre nel corso del Consiglio di fine marzo dedicato al bilancio lo stesso sindaco ha spiegato come sia «venuta alla luce una corrispondenza, in atto già dal 2009, con la quale l’ufficio tecnico del Comune ha intimato a Lupiae di procedere con il servizio di manutenzione, profilando più volte la revoca della convenzione per inadempienza contrattuale. Gli uffici – ha aggiunto – hanno contestato negli anni, ripetutamente, l’inadeguatezza dei mezzi e del personale impiegato nel servizio sulle strade, richiamando nelle lettere persino la possibilità di citare Lupiae per danni perché non ha agito come previsto nella convenzione». E perché, per le buche, qualche volta profonde come voragini, Palazzo Carafa spende ogni anno centinaia di migliaia di euro in contenziosi con le vittime di incidenti.