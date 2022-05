A fuoco un'auto nel vivaio, l'ipotesi del dolo

Misterioso incendio la notte scorsa a Carmiano. In fiamme un’autovettura parcheggiata all’interno del vivaio “Mello Lucio”, azienda situata sulla provinciale Carmiano – Novoli, specializzata in piante forestali e gestione di aree verdi e arredo urbano.

Spegnimento e indagini



Le fiamme sono divampate poco dopo mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a mettere in sicurezza l’area, ma il veicolo era andato oramai completamente distrutto dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, non è escluso il dolo. Indagini affidate ai carabinieri della stazione di Carmiano, che proveranno a fare luce sull’episodio anche attraverso l’analisi dei fotogrammi catturati dalle videocamere di sorveglianze presenti all’interno del vivaio.