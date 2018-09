Brucia la costa adriatica: devastati lidi e pinete

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio di vaste proporzioni a Vernole da questa mattina nei pressi dell'oasi naturalistica Le Cesine, in località "Strada Bianca".L'incendio ha raggiunto la strada attraversando la litoranea e raggiungendo la pineta del parco Manà, che fortunatamente è stato in parte salvato dall'intervento dei Vigili del Fuoco. Ancora poco chiaro invece il coinvolgimento del lido lido Buona Ventura che si trova sulla costa.A quanto si apprende, a causa del forte vento, i vigili del fuoco non stanno riuscendo a domare le fiamme, che corrono veloci verso l'entroterra, con i mezzi di terra. Per questo sull'area sono in volo anche due canadair. Le fiamme intanto si spingono verso le campagne di Acquarica, dove sorgono anche residence e abitazioni. La situazione resta dunque difficile da gestire.