Brindisi, il sindaco Rossi: 4 nuovi casi in città. Due nel Tarantino (a Manduria e Lizzano). Lecce, un caso a Radiologia

(Maddalena Mongiò)

(Nazareno Dinoi)

Ultimo aggiornamento: 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Un caso positivo al coronavirus nella Radiologia della Cittadella della Salute di Lecce. Di oggi la notizia e in queste ore c’è la ricognizione sui contatti avuti da questo paziente per avvisarli e metterli in quarantena. La conta dei sanitari infetti sale. I contagi più numerosi all’Ospedale di Copertino dove sono risultati positivi medici e infermieri, mentre a Lecce risultano contagiati due camici bianchi delle Malattie infettive del Vito Fazzi di Lecce.TARANTO - Salgono a due i medici curanti di Manduria contagiati dal coronavirus. Dopo il primo che domenica pomeriggio si era recato spontaneamente al pronto soccorso Giannuzzi per chiedere di essere sottoposto al tampone, un altro suo collega, anche lui medico di famiglia nella città messapica, è risultato positivo al test.Entrambi si trovano ricoverati nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Nord di Taranto . Le loro condizioni sarebbero stazionarie. La moglie del secondo contagiato sta inviando un messaggio nella chat dei pazienti del marito invitandoli a contattare la Asl.«Chi ha avuto contatti significativi con lui nelle ultime due settimane è pregato di chiamare la Asl». «Vi prego di non continuare a chiamare – continua la scritta - inviare Sms ai numeri privati, mi chiedete un impegno disumano e oltretutto impegnate le linee telefoniche che devono essere utilizzate per comunicazioni urgenti».Il secondo caso si è invece registrato a Lizzano BRINDISI - Sono 6 in totale i casi di COVID - 19 registrati a Brindisi città: lo rende noto il prmo cittadino Riccardo Rossi, che questa mattina ha parlato ai cittadini in videoconferenza su Facebook. Nel detaglio si tratta di 4 nuovi alla data di ieri sera: due a casa e due in ospedale. Quindi tre dei contagiati casa, 3 in ospedale.