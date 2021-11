Lecce, il boss della Scu torna libero e trova lavoro

Ha chiuso i conti con la giustizia che per due volte lo ha condannato con l’accusa di associazione mafiosa. È tornato libero Pasquale Briganti, 51 anni, di Lecce dove è conosciuto con il nome di Maurizio. L’uomo indicato nell’ultima operazione della Procura antimafia e della Squadra Mobile, la Final Blow (l’ultimo colpo) come a capo di uno dei due clan leccesi della Sacra corona unita. L’uomo citato nella lettera sequestrata in questa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati