Brandisce il bastone contro il vicino 86enne: «Ti faccio vedere io»: donna di 82 anni arrestata per stalking

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'altra mattina ha guardato incredula i carabinieri quando le hanno notificato l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Non ci credeva, non si capacitava nemmeno dopo avere letto le prime righe che riportano il reato, atti persecutori, ossia stalking, ed il nome del vicino. Quel vicino poco più grande, lui 86 anni, lei 83. Quell'uomo indicato come la vittima dei suoi eccessi di rabbia che sarebbero andati avanti per sei mesi, tanto da costringerlo a rinchiudersi in casa, montare un impianto di videosorveglianza ed a chiedere la compagnia dei figli. Tanto da terrorizzarlo. Anche spuntando improvvisamente per strada, per lanciarsi contro il parabrezza della macchina e coprendolo di pugni. Una super (old) woman, insomma. Nella parte della cattiva.Un caso da codice rosso. Non c'entra tuttavia la degenerazione di una relazione d'amore, tutto è nato per screzi su quei sacchetti di rifiuti lasciati davanti alle rispettive abitazioni, ma che in questa focosa anziana di Ruffano avrebbero scatenato una quotidiana e sistematica vendetta. Con tanto di appostamento davanti la casa, con un bastone in mano e ripetendo la frase dal significato inequivocabile: «Ti aspetto qui, esci fuori, ti faccio vedere io».E se le liti fra vicini creano spesso un muro di indifferenza e di disprezzo fra gli stessi, se talvolta si ritrovano davanti ad un giudice civile per discutere di un balcone diventato veranda, della indecenza dei panni stesi, di acqua delle piante che tracima dai sottovasi e per una infinita serie di altre manie da condomino barricadero, a Ruffano una donna di 83 anni, C.V. le iniziali, è finita agli arresti domiciliari grazie all'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari, Cinzia Vergine, su richiesta del pubblico ministero della Procura di Lecce, Luigi Mastroniani.Del pool fasce deboli, è stato esplicito il magistrato che ha condotto le indagini con i carabinieri della stazione: per mettere freno all'escalation di violenza dell'anziana - sostiene proprio questo l'accusa - non c'era altra misura se non privarla della libertà personale: «Apparendo palese l'incapacità di limitarsi autonomamente o di rispettare prescrizioni ed oneri meno incisivi», ha spiegato il giudice Vergine nell'ordinanza.Un caso di codice rosso anche questo, visto che la richiesta di arresti domiciliari risale al 29 agosto. Ossia a 20 giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme sulla violenza domestica e di genere. Che comprende, fra gli altri reati, anche lo stalking.Reclusa a casa per frenare la tendenza a trasformarsi in una anziana violenta e pericolosa, in altre parole. Tanto perché le indagini dicono che questa donna sfogasse l'odio contro il vicino scagliando vasi di terracotta contro la sua macchina. Ed anche prendendo a colpi di bastone l'infisso della veranda, attendendolo al varco al passaggio in macchina per prendere il parabrezza a pugni. Ancora, gli appostamenti con in mano il bastone e con la promessa di farglielo assaggiare.Infine un episodio collocato in un giorno preciso: 7 marzo, il vicino è ancora alla guida della sua macchina, con il finestrino abbassato. Lei spunta senza preavviso armata di una bottiglia di plastica. E gliela suona in testa, apostrofandolo m....Se ne parlerà oggi davanti al giudice Vergine, nell'interrogatorio alla presenza dell'avvocato difensore Alvaro Storella.E.M.