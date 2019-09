Bottiglia incendiaria contro un professore ed ex candidato sindaco: paura in centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bottiglia incendiaria questa mattina presto, a Galatone , contro la porta dell'abitazione di Sebastiano Zenobini, docente ed ex candidato sindaco per Galatone Bene Comune. A indagare sul raid sono ora i militari dell'Arma dei Carabinieri Zenobini non ha ricevuto minacce e, ha riferito agli investigatori, non ha sospetti su chi possa aver compiuto l'attentato. I carabinieri stanno acquisendo in queste ore le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, dalle quali sperano di trovare indizi utili a identificare l'autore del gesto intimidatorio.