Botte e paura davanti alla stazione, finisce con due feriti e un arresto

E' finita con due feriti e un arresto la rissa scoppiata ieri sera davanti alla stazione ferroviaria di Lecce, in un piazzale gremito di viaggiatori e accompagnatori. A darsele di santa ragione, colpendosi anche con una bottiglia di vetro rotta, un indiano e un marocchino. Il primo è stato in serata arrestato dalla polizia. Al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori del 118 i due erano in evidente stato di ubriachezza. Entrambi sarebbero abituali frequentatori del piazzale della stazione, divenuto negli ultimi tempi un luogo ad alto rischio. Le forse dell'ordine hanno incrementato la presenza e i controlli, così come stabilito nel corso di un vertice in prefettura, ma ciò non è bastato ad impedire nuove risse.