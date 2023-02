Rapina in banca: i ladri con maschere di carnevale scappano con un bottino da 5mila euro

Ladri in maschera assaltano la filiale della banca Monte dei Paschi in via Cavour a Botrugno e scappano via con un bottino di circa 5mila euro. Il colpo è stato messo a segno intorno a mezzogiorno, da almeno due individui col volto travisato da maschere integrali di carnevale.

Entrati in banca, uno dei due armato di taglierino, ha intimato al cassiere di consegnare i soldi in cassa. Un colpo vecchio stile durato pochi minuti.

Arraffato il bottino, per fortuna senza usare violenza sui dipendenti, i due malviventi sono fuggiti all’esterno. Ad attenderli all'esterno della banca c'era un terzo complice, a bordo di un furgoncino.

Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Maglie e i colleghi della stazione di Nociglia. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle videocamere di sorveglianza dell’istituto di credito e della zona, che avrebbero ripreso il passaggio di un vecchio fiorino bianco, utilizzato dai rapinatori per fuggire.