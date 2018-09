© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’intera piazza, migliaia di persone, a “tifare” per Lele Spedicato, il chitarrista del Negramaro ricoverato in Rianimazione a Lecce in seguito ad una grave emorragia cerebrale. È accaduto mercoledì sera a Copertino durante il concerto dei Boomdabash, programmato nell’ambito dei festeggiamenti in onore del patrono, San Giuseppe da Copertino.La band salentina, protagonista con Loredana Bertè dell’hit dell’estate “Non ti dico no”, ha dedicato a Lele il brano “Somebody to Love”. «Lo dedichiamo a un nostro fratello musicista che sta passando momenti difficili. Lele: un salentino, un terrone come noi», hanno detto dal palco. Il messaggio è stato accompagnato dal lungo applauso del pubblico.Intanto poco fa dalla Rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove il musicista è ricoverato da lunedì scorso, è stato diffuso l’ultimo bollettino medico. «La prognosi è tuttora riservata - si legge -. Saranno necessari diversi giorni per poter valutare gli sviluppi del quadro clinico neurologico».