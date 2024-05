Dieci indagati e sequestro in denaro e beni per oltre 900mila euro, (e di altri crediti vantati), per una presunta truffa con i bonus edilizi in Salento. Tra i capi d'accusa, individuati dalla Procura leccese, agli indagati viene contestata a vario titolo anche l'associazione a delinquere al fine di trarre in errore "Poste italiane" e l'Agenzia dell'entrate per beneficiare delle agevolazioni fiscali connesse ai bonus edilizi, ed ancora riciclaggio e autoriciclaggio. Il gip Angelo Zizzari, nelle scorse ore ha firmato il decreto di sequestro preventivo, con ordinanza di rigetto di misure coercitive personali.

Gli episodi si sarebbero registrati tra l'ottobre 2021 e giugno 2023, tra Carmiano, Porto Cesareo e Leverano.