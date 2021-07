Tutti insieme a guardare l'Italia: la foto arriva da Boncuri

Insieme a guardare la finale, e a gioire per la vittoria dell’Italia. L’immagine che proviene dal campo Boncuri di Nardò è probabilmente la più bella per un Salento che in termini di accoglienza cerca, non senza difficoltà, di far parlare sempre meglio di sé.

Nella struttura - anche quest’anno aperta con un po’ di ritardo e proteste da parte degli stessi braccianti, costretti a dormire anche per 20 giorni per terra, in campagna e o in vecchi casolari abbandonati - sono attualmente ospitati oltre 100 lavoratori, quasi tutti di origine africana e provenienti dai bacini di produzione agricola pugliesi (Foggia in primis) e centro-meridionali. Quaranta i container attrezzati all’interno del campo, nei quale i braccianti trovano alloggio e ristoro di rientro dai campi di lavoro, dove in questa stagione raccolgono angurie e pomodori.

La gestione è affidata alla Croce rossa che, con i suoi volontari (affiancato da uomini e donne della Caritas), è attiva 24 ore anche nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria della fase di accoglienza (tampone) insieme a medici e infermieri dell’Asl.