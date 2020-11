Bombole scadute all'ospedale di Lecce: ispezione e sequestro da parte dei Nas. L'Asl: «Procederemo contro il fornitore»

Bombole d’ossigeno scadute a maggio scorso sono state rinvenute dal Nas di Lecce nel corso di un’ispezione, ieri mattina, alla centrale gas del Vito Fazzi di Lecce. La Asl di Lecce dà notizia dell’accaduto con una breve nota in cui spiega che: «La centrale dei gas medicali è costituita da due bomboloni, uno di ossigeno e uno di azoto. Vi è poi una rampa di cestelli con più bombole (pacchi bombole) che entrano in funzione immediatamente e automaticamente in caso di mancato funzionamento della fonte primaria. Esiste poi una seconda rampa di cestelli con più bombole attivabili solo manualmente da un operatore in caso di estrema urgenza, per il mancato funzionamento del sistema centrale e della rampa di emergenza ad attivazione automatica. In questa seconda rampa di bombole, ad attivazione manuale (e mai entrata in funzione negli anni) sono state riscontrate, nei cestelli, delle bombole con data di utilizzo scaduta. I Nas, condividendo la richiesta della direttrice della farmacia del presidio ospedaliero Vito Fazzi, hanno disposto lo smontaggio delle bombole con prodotto scaduto presenti su questa seconda rampa. Le bombole successivamente sono state sottoposte a sequestro probatorio con contestuale contestazione della condotta alla ditta fornitrice e comunicazione all’autorità giudiziaria. Anche Asl Lecce contesterà alla ditta l’inadempienza contrattuale riscontrata». Sin qui la secca cronaca di quanto avvenuto, anche se ieri mattina una certa tensione si avvertiva al Fazzi.

Non c’è pace in zona ossigeno, verrebbe da dire, tenuto conto delle continue polemiche mirate a presunte criticità sul funzionamento del sistema, in particolare per il collegamento con il Fazzi. Questa volta si tratta di ossigeno e gas medicale scaduto dove il responsabile è già indicato dalla Asl, ma sul fronte di materiale sanitario scaduto c’è anche un precedente che ha riguardato sequestro da parte del Nas di dispositivi medici e farmaci. Alla fine tutto si è risolto con l’archiviazione del procedimento a carico dei due indagati nel procedimento aperto dopo il sequestro del Nas perché secondo il pm la notizia di reato era infondata. Ora è tutta da osservare questa nuova pagina.

Intanto la direzione generale ha deciso di sottoporre a stress test il Dea nell’ipotesi di dover occupare tutti i 330 posti letto presenti nell’ospedale con pazienti Covid che spesso richiedono ventilazione, nel migliore dei casi, o terapia intensiva. Per questo sono al lavoro dei tecnici arrivati da Bari. E il direttore generale della Asl di Lecce, Rodolfo Rollo, spiega: «Tutti gli ospedali, nel momento in cui vengono costruiti, sono fatti con un calcolo medio di utilizzo di ossigeno. Si calcola che ogni erogatore ha una potenza media del settanta, ottanta per cento. Siccome al Dea potremmo arrivare anche a trecento ricoverati, con potenza erogativa del cento per cento su tutti gli erogatori, dobbiamo verificare la tenuta del sistema. È uno stress test che vogliamo fare perché il Dea non è stato progettato per il Covid, ma per altro tipo di patologie che non richiedono un utilizzo così intensivo dell’ossigeno. È stato pensato per i traumi, per la cadiologia, per la chirurgia, per l’ortopedia, dove può servire un flusso medio del venti, trenta per cento. Abbiamo ritenuto necessaria una prova da carico visto che anche i posti letto di degenza ordinaria oggi hanno un ventilatore. Dobbiamo capire se è necessario diluire sui vari piani i pazienti che necessitano di ventilazione e il carico massimo che il sistema può sopportare».

Una delle maggiori criticità che affronta un paziente Covid è proprio l’insufficienza respiratoria. Da qui l’utilizzo massiccio delle terapie intensive, per i più gravi, o della ventilazione che viene effettuata facendo arrivare ossigeno con i “caschi respiratori”. Si tratta di un casco che ricorda molto quello dei palombari, con tubi che portano ossigeno e mandano fuori l’anidride carbonica prodotta nella fase di respirazione. Sono completamente trasparenti e si fissano attorno alla testa con cinghie che possono passare sotto le ascelle.

Per i pazienti più gravi è necessaria l’intubazione orotracheale effettuata dagli anestesisti con l’utilizzo della ventilazione prona per almeno 16 ore.

