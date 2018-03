Bombola a gas esplode in casa: paura per una famiglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esplode bombola di gas a Guagnano. È successo intorno alle 10:30, su via della Resistenza. La bombola era in uso ad alcuni operai che stavano svolgendo lavori sul terrazzo di un’abitazione, più precisamente di allestimento della guaina, quando all’improvviso, per cause ancora in accertamento, c’è stata l’esplosione. Per fortuna non vi sono stati feriti, pare che in quel momento gli operai si trovassero lontano dal punto in cui era collocata la bombola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie e i carabinieri del posto che stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso.