Bombe e minacce per estorcere 50mila euro a un commerciante: 22enne in manette

Petardi, bombe carta e minacce per convincere un commerciante a pagare una somma pari a 50mila euro. Per questo è stato arrestato Kevin Pacillo, 22 anni, originario di Manfredonia (provincia di Foggia) ma fino a qualche mese fa domiciliato a Parabita. Le indagini del commissariato di Nardò e della Squadra mobile hanno permesso di stringere il cerchio attorno all'uomo che, a partire dal mese di febbraio, avrebbe lanciato una serie di intimidazioni ai danni del proprietario di alcuni "Compro Oro" situati a Nardò e Lecce. La prima richiesta era arrivata con una missiva messa accanto ad un petardo che aveva danneggiato il parabrezza dell'auto del commerciante. Il testo della lettera non lasciava dubbi sulle reali intenzioni del mittente, che si mostrava a conoscenza delle abitudini familiari della vittima, chiedendo così 50mila euro e minacciando, in caso di rifiuto, ritorsioni nei confronti dei familiari.Andata a vuoto questa richiesta, Pacillo ne avrebbe messa in atto un'altra, questa volta con una bomba carta esplosa davanti all'abitazione della vittima e una telefonata di pochi minuti successiva: «Hai 24 ore per portarci i soldi che non ci hai portato l'altro giorno... altrimenti la facciamo chiusa». Successivamente, due messaggi: «Oggi alle ore 12 faccio andare uno dei miei a prendere i soldi, se non ci sono o succede qualcosa inizia a pregare, spero di essere stato chiaro» e «Lecce-Gallipoli, uscita stadio Nardò, a destra di fronte al cane morto», dando così indicazioni sul luogo della consegna del denaro. La consegna avviene, in effetti, ma non dei soldi: di una sacca contenente cianfrusaglie. Questo ha permesso in ogni caso di raccogliere alcuni elementi sull'identità dell'uomo.Identità che veniva finalmente svelata quando i poliziotti sono riusciti a risalire al telefono da cui venivano inviati gli sms. Era una cabina pubblica di Galatone, sulla quale era puntata una videocamera di sorveglianza del Comune. In questo modo gli agenti hanno stretto il cerchio attorno a Pacillo, che al momento si trovava a Tempio Pausania (in provincia di Sassari) per lavoro. L'uomo ora è in carcere, accusato di tentata estorsione aggravata in concorso, violazione di domicilio aggravata, detenzione e porto in luogo pubblico di esplosivo.