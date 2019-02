Sorpresa all'alba: una bomba inesplosa sulla soglia di un negozio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEQUILE - Una bomba inesplosa è stato ritrovata questa mattina all'alba nei pressi di un negozio specializzato nella vendita e nell'assistenza di impianti idraulici e caldaie che sorge a Lequile, in via San Cesario, nelle vicinanze di una scuola. La bomba artigianale è stata piazzata all'ingresso dell'attività, ma fortunatamente non è esplosa. Le indagini sono affidate ai carabinieri che sono al lavoro per fare luce su un inquietante episodio che suona come una pesante intimidazione. Al vaglio le registrazioni di alcune telecamere presenti nelle vicinanze dell'attività commerciale.