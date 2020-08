Paura a Gallipoli: bomba esplode nella notte

Un forte boato e poi un’auto distrutta. Questo ha provocato un ordigno rudimentale, di basso potenziale, piazzato sotto una Fiat Panda parcheggiata davanti ad uno dei condomini di via Varese, all’angolo con via Imperia, a Gallipoli. Ignoti hanno piazzato una bomba e poi l’hanno fatta esplodere non curanti del fatto che quelle fossero vie particolarmente trafficate, e con un’elevata presenza di residenti e turisti che soggiornano nei diversi B&B presenti in zona. È senza ombra di dubbio di natura dolosa l’esplosione che ha svegliato di soprassalto gli abitanti della zona, e chi ancora, a quell’ora, stava rincasando dopo la serata di Ferragosto passata in centro. Immediatamente sono scattate le richieste di intervento ai vigili del fuoco di Gallipoli che sono intervenuti sul posto insieme ai carabinieri della locale stazione e della Compagnia della città ionica che hanno avviato le indagini sull’accaduto. Indagini che punteranno a chiarire le motivazioni del gesto e l’identità dei responsabili. In questo senso un aiuto potrebbe arrivare soprattutto dalle immagini delle telecamere presenti in zona che i militari dell’Arma gallipolina stanno controllando per individuare anche il mezzo utilizzato dagli autori per arrivare sul luogo dell’esplosione e anche la probabile via di fuga. Come si diceva lungo le due vie, oltre ad abitazioni private, sono presenti anche piccole attività ricettive e l’occhio delle telecamere presenti sulle facciate dei B&B, oltre che su qualche esercizio commerciale della zona, potrebbe aver inquadrato gli autori del gesto e fornire elementi utili per capire quali motivazioni, se estorsive o personali, ci siano alla base. Ultimo aggiornamento: 10:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA