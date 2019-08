Bomba della seconda guerra mondiale in un pollaio: interviene l'esercito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli uomini della “Brigata Pinerolo” sono intervenuti questa mattina a Carmiano, in contrada “San Martino” per far brillare un ordigno inesploso risalente alla seconda guerra mondiale.La bomba d’assalto “brixia mod.35” è stata rinvenuta ancora in buono stato di conservazione, dai proprietari del terreno all’interno di un pollaio diroccato.I miliari dell’esercito, coadiuvati da Carabinieri e Polizia Locale, dopo aver esaminato il pericolo e messo in sicurezza l’area, hanno quindi provveduto alla bonifica.