A Bologna il vecchio seminario sarà intitolato a don Tonino Bello. E rinasce come studentato

Camplus, il vecchio seminario rinasce come studentato nel nome di don Tonino Bello. Sarà infatti intitolato al venerabile originario di Alessano la struttura di via Valverde a Bologna della Fondazione Ceur. Alla cerimonia, prevista per le 11 di questa mattina, saranno presenti - tra gli altri - il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale, la ministra per l'Università Anna Maria Bernini, il vescovo di Ugento e Santa Maria di Leuca Vito Angiulli, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, i parenti di don Tonino, e il sindaco di Alessano Osvaldo Stendardo insieme al parroco don Luigi Ciardo. Dopo gli interventi sarà scoperta una targa dedicata a don Tonino Bello, poi la visita all'interno della struttura.

Perché l'intitolazione al venerabile

E' proprio presso il seminario dell'Onarmo che don Tonino completò a 22 anni i suoi studi teologici iniziati a Ugento a 11 anni e poi proseguiti a Molfetta a 16. La struttura che potrà ospitare cento posti totali, tra residenze e college di merito, rappresenta un fiore all'occhiello per la Fondazione Ceur. Si tratta di un investimento da tre milioni di euro.