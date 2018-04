Boato nel Salento: segnalazioni dal sud della provincia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un forte boato è stato avvertito nel basso Salento intorno alle 20.30.Il boato è stato segnalato soprattutto dalla zona di Casarano e Gallipoli e nei comuni limitrofi. Molti abitanti hanno sentito tremare i vetri e le finestre delle loro abitazioni, in contemporanea con un forte e improvviso rumore dovuto con ogni probabilità al superamento della barriera del suono da parte di un aereo di passaggio. Segnalazioni anche da Maglie, Ugento.Il fenomeno è stato segnalato da Inmeteo.it che fornisce anche una spiegazione tecnica dell'accaduto: «Il boom sonico, chiamato anche bang supersonico, in italiano boato sonico, è il suono prodotto dal cono di Mach, generato dalle onde d’urto create da un oggetto (ad esempio un aereo) che si muove, in un fluido, con velocità superiore alla velocità del suono. Casi di boom sonico si hanno quando un aeroplano vola a velocità superiore a quella del suono in aria, o anche quando si fa schioccare una frusta. Il suono è in questo caso prodotto dall’estremità della frusta che supera la barriera del suono».