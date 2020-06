Bloccata a Cipro da novanta giorni. «Un braccialetto per ogni mese»

Ultimo aggiornamento: 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È al suo terzo mese sull'isola di Cipro. E non sa ancora quando potrà tornare nel Paese in cui vive e lavora, la Giordania. Protagonista di questo prolungato esilio è la leccese Alessandra Blasi, da anni impegnata nella cooperazione internazionale italiana e da inizio pandemia bloccata sull'isola.«Era il 26 febbraio, mi trovavo a Lecce e la Giordania, dove lavoro dal 2013, si era mossa in anticipo su molti altri Paesi, chiudendo ai rientri, soprattutto dall'Italia: in quei giorni iniziava a esplodere la pandemia. Chi intendeva rientrare poteva decidere per una quarantena cautelativa di 14 giorni da trascorrere in Tunisia o a Cipro. Optai per Cipro».«Il giorno in cui dovevo rientrare, arrivai in aeroporto e mi rimandarono a casa: la Giordania aveva chiuso le frontiere, anche per i residenti. Gli unici voli di rimpatrio, per me verso l'Italia, prevedevano una serie di scali in altre città europee e sinceramente, per come si stavano mettendo le cose, non mi sembrava il caso. Quindi decisi di restare qui in attesa che riaprissero le frontiere. Ma da allora la situazione è precipitata e mi sono ritrovata bloccata in un posto dove non conoscevo nessuno. Per fortuna ho potuto lavorare in remoto».«Dal 31 marzo sull'isola è scattato il coprifuoco, con uscita solo tramite approvazione delle autorità via sms».«Sì, ho seguito il tutto, ma qui il sistema ha funzionato bene anche per via della popolazione ridotta. Solo un milione di abitanti. Dal 4 maggio, poi, gli sms sono diventati tre al giorno e ho iniziato a visitare l'isola, di cui avevo visto solo poche strade e la spiaggia».«Non mi sono persa d'animo: ho cambiato tre case, trovato contatti con altri italiani che vivono qui (ora sono nella casa di uno di loro bloccato in Italia) e che si sono dimostrati davvero gentili e intanto mi sono fatto bastare il poco che avevo. Mi hanno addirittura procurato una moka!».«Sì, una preziosa confezione di Caffè Quarta che ho centellinato e delle frise che avrei dovuto regalare e che invece si sono rivelate salvifiche, soprattutto prima di capire come fare la spesa. E poi avevo una penna, l'unica, proprio di un supermercato leccese. Una nuova penna è stata il mio primo acquisto dopo il lockdown».«Sì, li fa un artigiano del posto: ne ho preso uno per ogni mese qui, sarà il mio personale souvenir di questa esperienza. Ne ha solo un altro in vendita: spero che sia un segno».«Dal 20 giugno forse si potrà tornare in Giordania, ma non è ancora chiaro da quali paesi. Resto fiduciosa. Male che vada cercherò di tornare a casa e anticiperò le vacanze» .© RIPRODUZIONE RISERVATA