Blitz punitivo nelle campagne: arrestati in tre

I Carabinieri di Copertino in collaborazione con i colleghi di Leverano e Carmiano hanno tratto in arresto tre persone ritenute responsabili del blitz punitivo avvenuto ieri mattina nelle campagne ci Copertino ai danni di un 44enne pregiudicato. L'uomo era stato colpito al volto nei pressi della sua abitazione sfuggendo ai suoi aguzzini a quanto pare intenzionati ad ucciderlo.Per tentato omicidio in concorso, lesioni personali aggravate e detenzione e porto d'armaSono stati arrestati il 42enne Bruno Guida, residente a Leverano, Peppino Vadacca, 44 anni, e Matteo Miccoli, entrambi di Carmiano.