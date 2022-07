«Favori ad un'amica»: accusa di corruzione per l'ex senatore ed ex assessore regionale

Un'altra ipotesi di reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio per l'ex senatore ed ex assessore regionale al Welfare, Totò Ruggeri, 72 anni, di Muro Leccese. Avrebbe consentito ad una sua amica di essere assunta stabilmente nell'Ambito Territoriale Sociale del Comune di Gagliano Del Capo, facendo pressioni sul dirigente ed adoperandosi con la delibera di Giunta regionale dell'8 aprile 2020 per stanziare 8.600 euro.

Ripristino lidi

Una vicenda tutta idruntina quella che contesta l'ipotesi di reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale a Torò Ruggeri, Mario Pendinelli, Pierpaolo Cariddi ed il dirigete comunale dell'Area Tecnica, Emanuele Maggiulli: quest'ultimo sarebbe l'estensore della nota inviata alla Regione il 16 giugno del 2020 per segnalare che l'emergenza Covid 19 no avrebbe consentito l'esame delle pratiche arrivate in Comune per il ripristino di alcuni lidi colpiti dalla erosione delle coste ed in particolare di un lido di Porto Craulo. Secondo l'accusa sarebbe stata indicata ad arte, la circostanza dell'emergenza pandemica: la realtà documentale sarebbe che la pratica fu presentata in ritardo, cioè il 24 aprile.