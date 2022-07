«Favori ad un'amica» per l'assunzione all'Ambito Territoriale. Pesce, cozze e "bollicine" per la nomina del commissario del consorzio Arneo

Un'altra ipotesi di reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio per l'ex senatore ed ex assessore regionale al Welfare, Totò Ruggeri, 72 anni, di Muro Leccese. Avrebbe consentito ad una sua amica di essere assunta stabilmente nell'Ambito Territoriale Sociale del Comune di Gagliano Del Capo, facendo pressioni sul dirigente ed adoperandosi con la delibera di Giunta regionale dell'8 aprile 2020 per stanziare 8.600 euro.

