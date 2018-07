Blitz al mercato ittico di Gallipoli, sequestri in cinque pescherie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Blitz interforze al mercato ittico di Gallipoli: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Capitaneria di porto hanno effettuato un sopralluogo sull'area demaniale estesa per 415 metri quadrati, già sottoposta a sequestro preventivo nel mese di dicembre 2017, in quanto abusivamente occupata dagli operatori del mercato ittico. I controlli hanno riguardato cinque pescherie e un ristorante. Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro due espositori tipo barca, 36 tavoli, 163 tra sedie e sgabelli e un ombrellone. Sequestrati anche 20 chili di prodotti ittici e 18 vasetti in vetro contenenti polpa di ricci di mare, il tutto senza etichettatura. I proprietari delle pescherie sono stati denunciati per violazione dei sigilli, occupazione di suolo demaniale marittimo e di demanio ferroviario.