Rete elettrica in tilt: blackout di 5 ore a Rivabella. Disagi per residenti e turisti

Più di 5 ore senza corrente elettrica e ancora un blackout nel Salento per un nuovo guasto sulla rete elettrica di E-Distribuzione. L’area di Rivabella a Gallipoli la zona più colpita con circa 340 utenze rimaste al buio per oltre 5 ore con disagi per residenti, commercianti, bar e strutture ricettive. In alcuni casi si sono registrati malori per anziani allettati o costretti in casa al caldo.

Power station per alimentare le abitazioni

Due le power station installate per ripristinare il servizio elettrico, tornato a pieno regime intorno alle 19.45 di questa sera. A mandare in tilt il sistema il doppio guasto sulla rete elettrica in media tensione interrata gestita da E-Distribuzione, dovuto pare anche in questo caso all’ondata di calore che da giorni avvolge la Puglia combinata al sovraccarico di consumi per l’utilizzo di condizionatori ed elettrodomestici. A Gallipoli i disagi sono stati percepiti maggiormente nelle abitazioni di anziani o famiglie con bambini e in alcuni palazzi dove i residenti impossibilitati ad usare gli ascensori o aprire i cancelli automatici sono stati costretti a restare in casa. Disservizi registrati anche in hotel e campeggi lungo il litorale ionico, dove i proprietari sono dovuti ricorrere invece all’utilizzo di generatori di corrente per consentire l’utilizzo delle strutture ai turisti presenti.

