Blackout di ore a Porto Cesareo e lungo la costa: proteste e disagi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte nerissima e da incubo a Porto Cesareo per migliaia di residenti e turisti. Un blackout energetico ha purtroppo lasciato senza energia elettrica gran parte del centro cittadino di Porto Cesareo e di altre zone della città jonica, senza luce anche slcuni quartieri a ridosso della frazione di Torre Lapillo.Da una prima ricostruzione fornita dall'Enel, l'elettricità saltata, avrebbe lasciato al buio per un periodo prolungato di circa 8/9 ore circa quattro cinquemila utenze. Tra le cause dei vari blackout verificatisi a periodi alterni a partire dalle 22 di ieri e fino a questo momento, c'è con ogni probabilità il caldo intenso di questi giorni con temperature che sul versante jonico Cesarino avrebbero superato i 40 gradi centigradi facendo di fatto saltare le cabine di erogazione. Da evidenziare che non è la prima stagione che si verificano blackout a Porto Cesareo, al punto che l'amministrazione comunale aveva chiesto a più riprese ad Enel il potenziamento energetico, lavori peraltro compiuti prima dell'estate.Tanti e di diversa natura sono stati i disagi ai cittadini. Preoccupazione soprattutto per gli anziani bisognosi di cure, i bambini e le attività commerciali costrette a correre ai ripari.