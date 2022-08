Black-out a Porto Cesareo: attività e abitazioni al buio per tutta la notte

Black out ieri sera a Porto Cesareo, con disagi, disservizi e non pochi danni economici per tutte le attività commerciali soprattutto per i bar, i ristoranti e le gelaterie in questi giorni nel pieno della loro attività.

Lo stop alle 20

Serata (e nottata) abbastanza complicata per le tantissime persone che in questo periodo caldissimo risiedono a Porto Cesareo. Numerosi i blackout che hanno colpito la cittadina ieri sera, quando tanta gente era per strada a godere dell'aria aperta. L'interruzione dell'energia elettrica si è verificata intorno alle 20.16 ed ha avuto una durata abbastanza lunga, al punto che alle 22 non era ancora stata ripristinata. Luci, elettrodomestici, condizionatori, freezer e tante altre apparecchiature, si sono spente per non riaccendersi più per tutto l’arco della nottata.

Le cause



Ancora non si conoscono le cause che hanno portato al problema: potrebbe essere stato un sovraccarico dovuto all’utilizzo di troppi condizionatori d’aria per combattere la temperatura torrida e l'afa ritornata ad asfissiare, oppure, più semplicemente un guasto alla rete. Fatto sta che tantissimi sono stati i disagi, tra cui, anche i sistemi di allarme che hanno iniziato a suonare creando disturbo alla quiete. Una situazione non nuova purtroppo sia Porto Cesareo sia nella frazione di Torre Lapillo. Altri black out infatti si erano già verificati negli scorsi anni e sempre in periodo di alta stagione.