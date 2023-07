Blackout nel centro storico di Lecce. Dopo quello al Vito Fazzi di mercoledì scorso, alle 20 di oggi è stato il cuore della città vecchia a veder spegnere luci e condizionatori. L'area interessata è quella che circonda Piazza Sant'Oronzo, sia verso il Duomo sia in direzione di via 25 luglio. Ancora ignote le cause dell'interruzione elettrica e la sua durata.

MAGGIORI INFORMAZIONI A BREVE