"Black lives matter": approda in piazza Sant'Oronzo la manifestazione antirazzista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo Roma, Milano, Bologna e decine di città italiane, nel rispetto delle distanze, anche a Lecce si svolgerà la manifestazione “ Black Lives Matter ” contro il razzismo e le discriminazioni che in Italia come nel resto del mondo sono iniziate sulla scia delle proteste negli Stati Uniti per la morte di George Floyd.L'appuntamento per la manifestazione è fissato per giovedì alle 18 in piazza Sant'Oronzo, ma domani (mercoledì 10 Giugno) alle ore 18 la rete leccese antirazzista e antifascista si riunirà presso Dunya (via Pappacoda 27) e aprirà le porte a coloro che vorranno realizzare striscioni e materiale da portare in piazza.«George - si legge in una nota di Arci Lecce - non è l’ unico uomo nero morto a causa dei suprematisti bianchi, ma è la prima volta che gli Stati Uniti scricchiolano sotto le proteste anti-razziste di milioni di cittadini americani mentre il presidente Trump cerca con difficoltà di minimizzare le manifestazioni che riempiono le strade delle più grandi metropoli. Quello che è cambiato in secoli di schiavismo ai danni degli afroamericani (dal 1492 ad oggi) è la velocità con cui tragedie come quella di Floyd fanno il giro del mondo in poche ore portando sotto gli occhi di tutti 8 interminabili minuti che lasciano una forte sensazione di ingiustizia e impotenza. Per le strade sfila una nuova forma di dissenso, una protesta anti-razzista che per la prima volta nella storia degli Stati Uniti (e forse del mondo) vede fianco a fianco bianchi e neri sotto un unico slogan per ricordarci che il valore della vita non deve mai dipendere dal colore delle pelle».