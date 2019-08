Bimbo di tre anni sfugge al controllo dei genitori e si avventura sugli scogli: salvo grazie a una turista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura per un bimbo di 3 anni sfuggito all’attenzione dei genitori. Nel primo pomeriggio di ieri, al Commissariato di Polizia di Nardò è arrivata la segnalazione di un bambino di 3 anni che vagava da solo sulla scogliera in località Quattro Colonne.Gli agenti intervenuti hanno raccolto le testimonianze di alcuni turisti, che avevano visto il piccolo attraversare pericolosamente la strada all'altezza del Museo della Shoah, dirigendosi verso gli scogli.A quel punto i poliziotti hanno individuato il bambino,m che era stato raggiunto e fermato da una turista preoccupata che il piccolo si fosse troppo avvicinato alla riva e al mare.I genitori, avvisati, sono stati prima identificati dagli agenti del Commissariato. Soltanto dopo gli è stato riconsegnato il figlioletto. La famiglia era appena arrivata a Santa Maria al Bagno, e i genitori stavano sistemando gli effetti personali nell’abitazione presa in affitto, quando si sono accorti che loro figlio non era in casa e si era allontanato in un attimo di distrazione.Dell'episodio è stata informata la Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Lecce.