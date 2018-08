Bimbo di quattro anni rischia di soffocare: salvato in extremis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Poteva trasformarsi nella seconda tragedia analoga in pochi giorni il terribile l'incidente che ieri ha visto protagonista un bambino di 4 anni. Il piccolo ha rischiato di rimanere soffocato a causa di un acino d'uva che si era bloccato nell'esofago. I genitori lo hanno portato al Pronto soccorso dell'ospedale di Lecce, dove è stato trasferito subito nel reparto di Endoscopia digestiva e operativa. La stessa equipe che alcuni giorni fa ha salvato la vita alla bambina di Latiano che aveva ingerito una moneta da due euro Meno fortunata la piccola di 2 anni morta in spiaggia nel Tarantino, soffocata da un acino d'uva , e per cui a Villa Castelli è stato proclamato il lutto cittadino.