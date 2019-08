Bimba di un anno collassa al mare: la corsa verso l'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bimba di poco più di un anno ha accusato un malore mentre si trovava con la famiglia al mare, precisamente al Lido Kalù di Spiaggiabella, marina di Lecce.Decisivo l’intervento repentino di due bagnini del lido e di un medico, originario del Bangladesh, che si trovava in spiaggia in quel momento. L'uomo ha praticato le manovre di rianimazione alla piccola scongiurando il peggio, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118: quando l’ambulanza è arrivata, la piccola è stata caricata a bordo e condotta a sirene spiegate al “Fazzi” di Lecce in codice rosso.Le sue condizioni sono in netto miglioramento e ora sono monitorate dal personale medico.