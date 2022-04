Biglietti Vicenza-Lecce, prevendita: prezzi e dove comprarli. Ma il Vicenza ferma tutto: la situazione

Sono in vendita dalle 10 di questa mattina i biglietti per assistere a Vicenza-Lecce dal settore ospiti. La partita si giocherà sabato alle 14 e potrebbe già valere la Serie A: in caso di successo, i giallorossi saranno aritmeticamente promossi. Potrebbe anche bastare un pari ma dovrebbero aggiungersi altri risultati. Sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti, presso tutti i punti vendita ticketone abilitati sul territorio...

