Passare il Natale nel Salento costerà caro per chi dovrà muoversi in aereo o in treno. Chi non ha deciso per tempo di tornare in famiglia o più semplicemente di passare le feste in qualche b&b o in qualche masseria della zona, dovrà ormai rassegnarsi a sborsare euro su euro per trovare un mezzo di trasporto. Cari, carissimi gli aerei, più abbordabili i prezzi per gli altri mezzi di trasporto come treni e autobus, ma sempre a trovare posto.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Corradi (Trenitalia): «L'Alta Velocità nel Salento? Intanto stiamo aumentando i "Freccia"» LA NOVITÀ Treni, da Lecce a Bari in 1 ora e 25 minuti: inaugurato il nuovo servizio regionale 5G Addio modalità aereo, in volo con l'ansia da notifica e i bip in sottofondo REGIONE Brindisi-Roma, voli sold out e prezzi alti: in aereo si paga fino a 600 euro

Voli last minute alle stelle: da Roma sino a 510 euro per un biglietto

Esaminando le partenze dei voli dal 20 dicembre al last minute della Vigilia di Natale, si scopre che la disponibilità si è ormai progressivamente ridotta di molto, inversamente proporzionale alla crescita dei prezzi. Lasciare Roma, per esempio, martedì prossimo destinazione Brindisi, costa attualmente 137 euro (Ita Airways, partenza 9.20), mentre a partire più tardi sale fino a 242 euro visti i soli due posti rimasti (Ryanair, ore 12.05), per triplicarsi nel pomeriggio a 373 euro (Ita Airways, ore 17.05). Nessuna disponibilità per chi vuole volare “cheap” mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre: l’imbarco dei due voli giornalieri Ryanair è completamente esaurito. Unica possibilità, spendere 294 euro per volare con la ex Alitalia il martedì mattina (Ita Airways, ore 9.20) o addirittura a 318 il mercoledì sempre nelle prime ore della giornata (Ita Airways, ore 9.15) salendo fino a 346 nel pomeriggio (Ita Airways, ore 17.20). L’antivigilia di Natale, invece, l’unica scelta ricade sul vettore irlandese che ancora offre tre posti alla modica cifra di 339 euro (Ryanair, ore 10.30), mentre il 24 dicembre la spesa, in mattinata, è più “ragionevole”: si parte da 140 euro (Ita Airways, ore 9.20) e 146 euro (Ryanair, ore 12.30). Chi non può fare a meno di recarsi in aeroporto nelle ultime ore della Vigilia può accaparrarsi a 236 euro il volo pomeridiano (Ita Airways, ore 17.20) e a 86 euro quello serale (Ita Airways, ore 21.40). Stessa musica per chi parte da Milano e desidera arrivare in provincia per le feste. Le soluzioni, il 20 dicembre, le soluzioni, sono tutte progressivamente più care, si passa dai 129 euro (Ryanair, ore 6.15) e ai 205 euro (Ryanair, ore 7.45) dei primi voli per salire fino a 302 euro (Ita Airways, ore 10.25), per tornare a 232 euro della low cost (Ryanair, ore 11.30), quindi un altro da 262 euro nelle stesse ore (Ryanair, ore 13.05), ancora un volo da 283 euro nel primo pomeriggio (Riyanair, ore 13.45) e quindi il botto finale da 510 euro per arrivare in serata (Ita Airways, ore 22.50). Non va meglio i giorni successivi, nonostante i vettori siano molti di più rispetto alla tratta capitolina. Per partire il 23 dicembre, ad esempio, bisogna mettere in conto di pagare almeno 198 euro (Ryanair, ore 5.45), salendo, nel corso della giornata a 276 (Ryanair, ore 10.50), quindi si scende, di poco, a 180 euro (Wizzair, ore 11.40), risalendo a 392 euro (Ryanair, ore 13.35) e poi a 282 (Ryanair, ore 14.10). Nel pomeriggio i prezzi non sono inferiori ai 200 euro: 225 per il primo volo (Easyjet, ore 14.20), 276 per il secondo (Ryanair, ore 16.45) e 281 per l’ultimo (Ryanair, ore 19.50). Il 24 sera, da Milano, la forbice è completamente fuori controllo: da un lato, arrivando in serata si spendono solo 99 euro (Wizzair, ore 19.55) mentre anticipando di qualche ora si quintuplica l’esborso fino a 510 euro (Ita Airwais, ore 12.55).

Treni diretti e bus già pieni e "odissee" lunghe sino a 9 ore

Scegliere di usare le ruote su asfalto o su ferrovia può essere meno impegnativo, sempre a patto di accettare di rinunciare alla tempestività. Dalla Capitale, il 20 dicembre si può scegliere un ventaglio di possibilità già dalle prime ore del giorno: a 44 euro ma con otto ore di viaggio (Intercity, partenza ore 7.28) o a 64 euro con poco più di 5 ore (Frecciargento, ore 8.05). Risparmi contenuti se si decide di viaggiare in bus: 33 euro (Marinobus, ore 7) ma con otto ore di viaggio e con cambio a Candela, 35 euro per il viaggio diretto, sempre di otto ore (Flixbus, ore 8.30), oppure sole 13 euro per un trasferimento che però sfiora le nove ore (Itabus, ore 17.45). Le cose cambiano quanto più ci si avvicina al 25 dicembre. Scegliere di viaggiare il 23 dicembre, significa rischiare di non avere molte opzioni perché già esaurite e di dover pagare salato. Molti treni infatti sono già senza posti e le opzioni rimaste sono solo tre: una diretta da 62 euro (Intercity, ore 7.28) e le altre due con cambio a Bari dopo essere arrivati in bus. La prima da 80 euro (Itabus, ore 8.45 e Frecciarossa 17.30) e la seconda da 72 euro (Itabus, ore 11.45 e Regionale, ore 18.32). L’odissea con i pullman permette di avere più scelta ma con tempi veramente biblici e con una spesa non inferiore ai 65 euro in ogni caso. I viaggiatori che arrivano da più lontano come Milano e Bologna, se costretti a partire all’ultimo minuto, non avranno grandi possibilità di risparmio.

I biglietti più convenienti non esistono più da tempo: viaggiare il 20 dicembre, ad esempio, costa un minimo di 89 euro, anche se è rimasto solo un posto (Intercity, ore 7.05) con un viaggio monstre, se pur diretto, di 12 ore e 50 minuti e un massimo di 160 euro ma con cambio a Bologna (Frecciarossa, ore 7.10). I bus, lo stesso giorno, percorrono tutta la penisola in 14 ore minimo con una spesa che è di 99 euro (Flixbus, ore, 7.15). Gli sfortunati del 23 dicembre non troveranno treni liberi, di nessun tipo, ma solo qualche bus residuo da almeno 96 euro con cambio a Bari (Itabus, ore 7).

[RIPRODUZ-RIS]© RIPRODUZIONE RISERVATA