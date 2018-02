Berlusconi: «La Tap? Strategica ma è sbagliato che approdi a San Foca»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non esattamente un “no” alla Tap ma poco ci manca. In un'intervista al direttore di TrNews Giuseppe Verbaleone, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi parla infatti del progetto salentino che prevede l'approdo del gasdotto sulla spiaggia di San Foca e definisce la scelta un errore. «So che è un'opera strategica per l'Italia ma mi sembra un errore farlo approdare in una spiaggia così bella», dice il leader di Forza Italia che poi accusa:«La questione è stata gestita male dalla Puglia di Nichi Vendola e anche dal governo». Poi Berlusconi ha parlato di trasporti: «L’Italia non finisce a Bari e con il nostro governo porteremo l’alta velocità sino a Lecce».