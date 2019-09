Distributore guasto, in venti fanno rifornimento gratis: 20 indagati per furto

Carburante gratis la sera del 3 novembre di tre anni fa sul piazzale del distributore di carburanti Ip di Frigole. L'erogatore automatico andò in tilt ed in piazza Bertacchi si formò in pochi minuti una fila di macchine, furgoni e motociclette. Una lunga fila, anche perché l'attesa fu prolungata da chi pensò bene di portarsi dietro qualche tanica. Tanto era tutto gratis. E quell'occasione trasformò - il detto ci calza a pennello - l'uomo in ladro. Anche chi conosceva da tempo i gestori, chi era cliente abituale. Tutti o quasi abitanti di Frigole.

Non si accorsero, però, che quella stazione di servizio aveva un impianto di videosorveglianza. La ressa scatenatasi sul piazzale e tutti i protagonisti con i rispettivi mezzi furono ripresi. E furto in concorso è ora l'accusa che rischia di fare finire sotto processo 20 persone che quella sera fecero finire nei serbatoi e nelle taniche 784 litri di gasolio e 325 litri di benzina, per una danno quantificato in circa 1.800 euro. Zero centesimi nelle casse dei gestori Daniela Margiotta ed Antimo Fina: in quei circa 45 minuti di erogazione continua, il bancomat non entrò mai in funzione.

L'inchiesta è stata chiusa con la notifica dell'avviso agli indagati. Si tratta di M.P., 34 anni, di Lecce; A.F., 31 anni, di Frigole; M.R., 38 anni, di Frigole; C.P., 40 anni, di Frigole; C.P., 63 anni, di Lecce; G.F., 45 anni, di Frigole; S.S., 31 anni, di Frigole; D.B, 43 anni, di Frigole; D.G., 54 anni di Frigole; A.S., 24 anni, di Frigole, A.R., 54 anni, di Frigole; A.B., 34 anni, di Frigole; M.R, 54 anni, di Frigole; S.M., 29 anni, di San Cataldo; L.M., 21 anni, di San Cataldo; S.I, 62 anni, di Frigole; M.C., 45 anni, di Lecce; R.D.G., 55 anni, di Lecce; ed S.L., 49 anni, di Lecce (sono difesi dagli avvocati Pantaleo Cannoletta, Anna Maria Ciardo, Fabrizio Marra, Federico Mazzarella De Pascalis, Lavinia Gala, Loredana Pasca, Simona Guido, Marco Putignano e Salvatore Leone).

L'individuazione delle persone accusate di avere fatto il pieno, ed anche di più, avvenne attraverso l'impianto di videosorveglianza. Le indagini condotte dai poliziotti della Squadra mobile presero il via dopo l'intervento dei colleghi delle Volanti: i gestori chiamarono il 113 dopo che un conoscente li avvertì che alla loro Ip c'era la fila per fare carburante gratis. Se ne accorsero di persona gli investigatori poiché trovarono ancora lì sul piazzale M.P. mentre riempiva una tanica di 41 litri. Quell'uomo riferì che poco prima aveva fatto il pieno al furgone e che inoltre si era assicurato un'altra scorta di 25 litri con una tanica.

Dalla visione dei filmati fu possibile stabilire come si scatenò quella corsa al carburante a costo zero: verso le 17.47 arrivò un motociclista. Riempì il serbatoio e poco dopo tornò alla guida di una Fiat Multipla. Dì lì a poco la voce si sparse a macchia di (gas)olio.

