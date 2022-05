Benvenuti nella jungla a due passi dal centro: Sos alberi ed erbacce dal rione Santa Rosa

Foresta urbana, suo malgrado: è il quartiere Santa Rosa di Lecce, dove la crescita incontrollata degli alberi mette in difficoltà i residenti tra erbacce in ogni aiuola e platani sovraccarichi di rami, che in alcuni casi invadono i balconi fino al terzo piano e costringono chi abita nei palazzi a tenere le luci costantemente accese, anche in un periodo in cui il risparmio energetico per le tasche e per l'ambiente sarebbe opportuno e auspicabile.

La segnalazione dello stato di degrado in cui versa il quartiere arriva dall'associazione Rione Santa Rosa Aps, a cui residenti e commercianti si sono rivolti per chiedere un intervento per potare o almeno sfoltire i rami invadenti. Qualcuno si è già armato di forbici ed ha fatto da sé, qualcun altro ha incaricato una ditta privata, ma nella maggior parte dei casi il problema estetico oltre che di sicurezza resta. Tra l'altro, a preoccupare i residenti c'è anche un episodio di cronaca che risale ad appena qualche settimana fa, quando un grosso ramo di un platano in piazzetta Verdi si è staccato dall'albero, andando a cadere su un'auto parcheggiata, e solo per un caso fortuito i danni si sono limitati alle cose.

APPROFONDIMENTI LECCE Welcome to the Jungle, Sos dal quartiere Santa Rosa di Lecce REGIONE Puglia, nuovi laghi nelle cave dismesse: i progetti per l'acqua... BARI Nuovi giardini e cinema all'aperto: 13 aree abbandonate rinascono...



Gli uffici del Comune, interpellati da singoli residenti, hanno fatto sapere che l'estate non è il periodo giusto per potare gli alberi e che via Manzoni, insieme con altre strade del quartiere, saranno inserite nella programmazione del prossimo autunno. Ma negli ultimi autunni la potatura non c'è stata e il timore è che passi in cavalleria anche quest'anno. A onor del vero, in città ci sono più di 30mila bellissimi alberi e pensare di potarli tutti ogni anno non è ipotesi attuabile. Ma è vero pure che in alcune strade del quartiere Santa Rosa ormai da diversi anni non si effettuano né potature, né sfoltimenti di sorta.

Innumerevoli disagi



Passeggiando all'ombra dei platani di via Manzoni, ad esempio, il disagio è evidente: i segnali stradali sono interamente coperti dalle foglie, in alcuni punti i rami arrivano ad altezza d'uomo sul marciapiede, costringendo i pedoni a spostarsi in carreggiata. Per non parlare dei balconi: i rami invadono ogni spazio, lambiscono le finestre, impediscono il passaggio anche dell'aria oltre che la visuale. Portano ombra, e sono bellissimi. Ma l'ombra è così tanta che la luce non passa e gli appartamenti sono completamente al buio sin dal mattino. «Da settimane - dice il presidente di Rione Santa Rosa Aps, Pierluigi Caiulo - riceviamo segnalazioni che evidenziano come buona parte del quartiere sia in stato di abbandono relativamente alla manutenzione del verde pubblico».

Ecco la mappa del degrado

Non ci sono vie esenti dallo scempio: «Erbacce infestanti in ogni aiuola e su ogni marciapiede, alberi sovraccarichi di rami e foglie adiacenti ai palazzi nei pressi della Chiesa Santa Maria delle Grazie. Viale indipendenza, via Adige, via Ofanto, piazza Santa Rosa da Lima, via Adda, via Garigliano, via Ungaro, via Po, via Argento e via Manzoni sono alcune delle vie che necessitano di interventi urgenti per la sicurezza e per l'igiene in quanto diventano ricettacolo di insetti e animali vari».

La richiesta non è quella di eliminare gli alberi, che sono apprezzati dai residenti e rendono il quartiere più bello e accogliente, ma quello di curarli, in modo da rendere la loro presenza compatibile con il decoro e con la vivibilità. L'associazione ha inviato una Pec al settore Ambiente del Comune, documentando con foto lo stato di degrado del verde pubblico del quartiere, chiedendo «la manutenzione senza deturpare i nostri bellissimi alberi».

Se la potatura si effettua in autunno, i residenti chiedono che una meno drastica sfoltitura delle chiome ribelli, nel nome della sicurezza, del decoro e della possibilità di potersi affacciare alle proprie finestre, sia effettuata con urgenza. E, nel lungo periodo, suggeriscono una migliore programmazione degli interventi, in modo da non lasciare interi quartieri in balìa di se stessi per anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA