Benessere: Salento in chiaroscuro Welfare e ricerca, pollice verso

Salento a due facce: da un lato aria pulita, numerose aziende agrituristiche, studenti bravi in italiano e matematica; dall'altro non brilla per innovazione e ricerca, spreca le risorse idriche, un giovane salentino su tre non studia e non cerca lavoro, la mortalità per tumore è sopra la media nazionale. Sono le luci e le ombre certificate dal report dedicato alla provincia di Lecce, contenuto nel quinto volume su Benessere equo e sostenibile (BES) 2019 riguardante le 20 province e le sette città metropolitane aderenti al progetto Bes delle province, inserito nel Programma Statistico Nazionale (PSN).Gli indicatori: Salute, Istruzione e formazione, Lavoro, Benessere economico, Relazioni sociali, Politica e istituzioni, Sicurezza, Paesaggio e patrimonio culturale, Ambiente, Ricerca e innovazione, Qualità dei servizi. Da queste macroaree si delinea il ritratto in chiaroscuro del Salento, invecchiato e con le famiglie che fanno fatica a pagare il mutuo. Partendo dai punti di forza c'è la buona notizia di performance sopra la media regionale e vicine a quella nazionale per istruzione e formazione. I punteggi ottenuti dagli studenti delle classi seconde della scuola secondaria superiore, nelle prove di valutazione Invalsi di italiano e matematica (197,3 per la competenza alfabetica, 197 per la competenza numerica) sono molto vicini alla media italiana (198,5 e 199,2) e superiori a quella pugliese (193,5 e 192,8). È la stelletta che vanta il Salento accanto a quella della generosità. Sul territorio sono presenti 48 istituzioni no-profit (ogni 10mila abitanti), contro le 42,7 della regione, anche se il dato nazionale sopravanza con 56,7. Anche sul fronte della politica si registra un ricambio della classe dirigente con una capacità di inserimento di donne e giovani (rispettivamente 29,9 e 29,6 per cento) maggiore della media pugliese (29,6 e 27,7 per cento) e vicino alla media italiana (31,3 e 30,1 per cento). E sul fronte della capacità di riscossione Province e Comuni fanno meglio della Regione, e non solo. Nel documento di legge che: «Per i comuni della provincia, in particolare, si registra una capacità di riscossione leggermente migliore anche di quella rilevata per il complesso dei comuni italiani».Poi si apre il capitolo delle note dolenti. Su tutte spicca la debolezza nella capacità innovativa, argomento fondamentale per lo sviluppo di un territorio. Il rapporto sul Bes sottolinea «una ridotta propensione alla brevettazione, misurata mediante il tasso di brevettazione europeo aggiornato da Eurostat all'anno 2012. Localmente, infatti, nell'anno di riferimento, risultano registrate 11,9 domande di brevetto per milione di abitanti, un tasso più elevato rispetto alla media pugliese (9,5), ma notevolmente al di sotto di quella italiana (60,1)». Esiguo numero di brevetti si registra per l'high-tech, mentre nel settore delle biotecnologie non risulta registrata alcuna domanda.Più forte la ricerca innovativa nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che, rispetto alle richieste di brevetto complessive, ha inciso per il 9,7 per cento anche se tale incidenza risulta ridotta rispetto alla media regionale (16 per cento) che supera anche quella nazionale (14,1). Eppure gli imprenditori salentini fanno il miracolo: «Nonostante ciò, il grado di specializzazione produttiva della provincia nei settori manifatturieri ad alta tecnologia e nei servizi ad elevata intensità di conoscenza, non si discosta eccessivamente dalla media pugliese e italiana. Nella provincia, infatti, le imprese attive in tali comparti sono pari al 27,1 per cento delle imprese totali, una percentuale solo lievemente inferiore a quella che si osserva a livello regionale (27,4) e nazionale (30,4)». E quest'ultimo dato potrebbe essere spunto di riflessione anche per il nuovo rettore dell'Università del Salento, Fabio Pollice, che del rilancio del rapporto con il territorio ha fatto un punto di forza del suo programma elettorale. Il Bes delle province è un progetto in rete che ha preso spunto, nel 2013, da un'iniziativa pilota della Provincia di Pesaro e Urbino. In seguito si è sviluppato sulla spinta della collaborazione tra Cuspi (Coordinamento degli Uffici di Statistica delle Provincie Italiane) e Istat. Il Bes (composto da 12 indicatori), con la legge 163/2016 che ha riformato la legge di bilancio dello Stato, è entrato per la prima volta nell'individuazione delle politiche economiche, ma ovviamente le scelte sono poi della politica. Nell'ultimo Def sono stati tenuti in considerazione 4 indicatori, mentre per 8 è stato considerato solo l'andamento recente. Servirà il rapporto sul Bes? C'è da augurarselo in modo che la politica attui strategie che tengano conto dei punti di caduta del Salento per mettere in atto misure utili, quando non sono addirittura necessarie.