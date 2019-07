«Ben venga la Ztl anticipata alle 18»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Salvatore Sergio COSTAIl conto alla rovescia per la chiusura pomeridiana della Zona a traffico limitato del centro storico è già iniziato. A partire dal prossimo primo di agosto, infatti, il borgo antico sarà off limits a partire dalle 18. Ma per raggiungere la città vecchia ci sarà la navetta messa a disposizione dall'amministrazione comunale ed Sgm che farà la spola con cadenza di 15 minuti (sino all'una di notte) dal parcheggio di interscambio dell'ex Foro Boario, dove si potrà parcheggiare l'auto pagando un ticket di due euro valido per tutto il giorno.Una novità che ha colto un po' di sorpresa i commercianti ed i titolari dei pubblici esercizi del centro cittadino, buona parte dei quali però - nel provvedimento, al momento solo temporaneo, annunciato nelle scorse ore dall'assessore alla Mobilità urbana Marco De Matteis - vedono la possibilità di decongestionare dal traffico e dalla sosta selvaggia un'area che si presenta anche come un biglietto da visita ai tantissimi turisti presenti in città.«Ben venga questo provvedimento», dice Antonio Valletta, titolare del lounge bar Bona Sciana in via Fazzi, strada in cui, a partire dal prossimo primo di agosto, il varco d'ingresso nella Ztl verrà attivato a partire dalle 18. «Senza aver letto ancora nello specifico la notizia, posso dire che vedere una strada un po' più ordinata dal punto di vista del traffico veicolare non può che essere una gran bella cosa. Spesso continua - questa zona diventa caotica, con auto che passano in continuazione e che spesso vengono lasciate in sosta un po' ovunque. Sarebbe bello a questo punto liberare tutto ed offrire uno spettacolo molto più decoroso a chi arriva in città ma anche agli stessi leccesi. A mio avviso è solo una questione di abitudine, capire che al centro si può arrivare anche in altro modo, con i bus-navetta, appunto, come d'altronde avviene anche in altre grandi città italiane». Ed il provvedimento preannunciato nelle scorse ore dall'assessore De Matteis ha appunto come obiettivo principale quello di liberare dalle auto il centro storico, offrendo al contempo a chi arriva in città una valida alternativa, vale a dire lasciare l'auto in sosta per tutto il tempo necessario nel parcheggio dell'ex Foro Boario e raggiungere il borgo antico con un bus della Sgm che farà la spola con il city terminal ogni quindici minuti. «Staremo a vedere quali saranno i risultati di questo provvedimento», afferma Andrea Carlà, titolare del lounge bar Gemelli all'angolo di piazzetta Santa Chiara. «Quando da questa strada passano auto e furgoni bisogna ammettere che è un po' problematico, visto che gli spazi sono stretti e spesso ci sono tavolini e gente seduta che in alcuni casi deve anche spostarsi o fare attenzione. Resta comunque un problema: quello legato al carico e scarico merci. Andrebbe rivisto con particolare attenzione, perché ci sono esercenti - prosegue - che hanno esigenze differenti rispetto ad altri e necessitano che le merci arrivino anche in altri orari del giorno. Staremo comunque a vedere come andrà questo esperimento che porterà alla chiusura anticipata della Zona a traffico limitato».Altro parere favorevole arriva da Stefano Pezzuto, titolare da cinque anni in via Fazzi del negozio di specialità alimentari Golosità del Salento: «Sono più che favorevole alla chiusura al traffico di tutto il centro storico, non solo a quella anticipata come in questo caso. Offrire ai turisti un borgo antico sgombro dalle auto sarebbe un valore aggiunto per una città come Lecce - dichiara - In questa strada, specialmente la mattina, è un vero e proprio caos. Auto parcheggiate ovunque, furgoni in seconda fila che ti oscurano la vetrina, mezzi lasciati in sosta negli stalli riservati al carico e scarico merci. É arrivato il momento di cambiare afferma l'esercente - e se si riuscisse a rendere del tutto pedonale questa zona sarebbe una grandissima cosa. Un conto è vedere il centro storico privo di auto, con la gente che può camminare tranquilla senza correre il rischio di essere investita, specie i bambini, ed un altro è vederla con auto lasciate in sosta selvaggia o parcheggiate per ore ed ore anche dove non è consentito». Dice Luciano Faggiano, titolare del bar Astoria, a ridosso di Porta San Biagio: «A mio avviso non cambierà nulla, la gente è talmente abituata a quelle che sono le disposizioni attuali che non noterà il cambiamento. Staremo a vedere, anche se ho parecchi dubbi in proposito».«Resta il problema dei parcheggi in centro - aggiunge un altro commerciante del centro storico - anche se questa volta con il fatto che ci sia un bus-navetta sino all'una di notte potrebbe risultare una mossa vincente. Sicuramente si tratta di un banco di prova importante in vista delle festività natalizie. Personalmente mi auguro che funzioni».