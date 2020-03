Belloluogo, parco chiuso. Il Comune scioglie il contratto con la società di gestione

Arriva dopo l'interdittiva antimafia la decisione del Comune di Lecce di sciogliere il contratto di gestione con la società Parco di Belloluogo srl. All'Ente è stato notificato il provvedimento che nel fine settimana è stato notificato anche alla società che ha vinto l'appalto per la gestione del parco per nove anni.

«Abbiamo ufficialmente ricevuto il provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Lecce nei confronti della "Belloluogo Scrl", concessionaria del servizio di manutenzione e gestione del parco pubblico. Nel provvedimento si "sconsiglia la permanenza di qualsivoglia rapporto d'impresa con la Pubblica Amministrazione - ha dichiarato il sindaco Carlo Salvemini - È stata quindi predisposta dal dirigente del settore Lavori Pubblici la determina di rescissione del contratto e di escussione della cauzione definitiva, con obbligo di liberare la struttura di tutti i beni deperibili. Ciò significa che per qualche giorno il Parco di Belloluogo sarà inevitabilmente chiuso al pubblico».

Nel frattempo però Palazzo Carafa lavorerà sulle varie opzioni «che si offrono al Comune per la tempestiva riapertura con i connessi servizi di apertura/chiusura, guardiana, pulizia, manutenzione. L'impegno massimo è quello di restituire quanto prima alla cittadinanza questo bellissimo spazio pubblico entrato nel cuore di tante famiglie leccesi». Ultimo aggiornamento: 19:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA