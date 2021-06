Beach bar a Sant'Andrea: indaga la Capitaneria

Monta la protesta per il beach-bar con affaccio sulla Baia di Sant'Andrea ma realizzato accanto alla pineta ancora per pochi metri in territorio di Otranto. Intanto la Procura di Lecce ha dato delega alla Capitaneria di porto di Otranto di verificare la regolarità dei permessi rilasciati per questo bar-lido che prevede anche una estensione con erba sintetica e lettini. Ed il sindaco di Melendugno, Marco Potì, pone tre condizioni per dare il benvenuto alla nuova struttura nella marina di Sant'Andrea: mitigare l'impatto sul paesaggio, coinvolgere il Comune di Otranto nell'organizzare i servizi di parcheggio e viabilità ed infine Potì rilancia la proposta di rettificare i confini territoriali.

L'allarme sul paesaggio

A Melendugno la parte idruntina delle marine di Sant'Andrea, ad Otranto la parte melendugnese dei laghi Alimini. Insomma, l'allarme lanciato dalla consigliera comunale Palmina Surdo ha avuto l'effetto di mettere a confronto le due amministrazioni comunali, ma anche di porre l'autorità giudiziaria nelle condizioni di avviare i primi accertamenti per stabilire se si dovrà o meno aprire un fascicolo per abusi edilizi o altri reati ancora.

Se ne sta occupando la squadra di polizia giudiziaria della Capitaneria. Ha il compito di analizzare le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Otranto, di verificare se la zona interessata sia sottoposta a vincoli paesaggistici e se, in questo caso, cosa abbia detto la Soprintendenza a riguardo. Altro aspetto preliminare all'inchiesta è anche capire dove sia previsto l'accesso al mare: se in zona a rischio di crollo della falesia (come tutta la costa che da Sant'Andrea prosegue a Sud verso Otranto), oppure nella baia della stessa marina di Melendugno.

L'sos di Potì



E per questo il sindaco Potì lancia un messaggio all'omologo di Otranto, Pierpaolo Cariddi: «Faccio una premessa, a scanso di equivoci. Non abbiamo alcuna preclusione verso nuove iniziative imprenditoriali, ma qualsiasi esse siano non possono non tenere conto del nostro progetto di rendere Sant'Andrea il salotto bello delle marine adriatiche. Per questo priorità a mitigare l'impatto di questa nuova struttura sul paesaggio caratterizzato dalla pineta, dalla baia e dalla grotta dei pescatori».

Realizzato nella parte alta di Sant'Andrea, su una pedana di metallo che sostiene due chioschi di colore bianco, il beach bar garantirà una vista mozzafiato sul mare ma d'altro canto è visibile diverse miglia al largo della costa. Quasi un nuovo punto cospicuo per i naviganti. Il sindaco di Melendugno ha inoltre sollevato altri due problemi: «La marina di Sant'Andrea diventerà pedonale, dove parcheggeranno i clienti di questa nuova struttura? E come accederanno a Sant'Andrea? Sono problemi che dovrà risolvere chi ha rilasciato i permessi. Ad ogni modo questa vicenda diventa l'occasione per discutere della vecchia questione della rettifica dei confini: gli Alimini solo ad Otranto e Sant'Andrea solo a Melendugno».

