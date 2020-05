Battute pesanti sul peso di una fan: bufera e denuncia sull'ex di "Amici" Daniel Cosmic

«Pensavo di essere divertente, invece sono stato solo un c... Mi scuso con tutti». Scusarsi pubblicamente non è bastato, all'ex concorrente di "Amici" Daniel Cosmic, 19 anni, a evitare la denuncia per aver bullizzato in diretta, con frasi pesanti sulla sua forma fisica e davanti ai suoi 338mila seguaci, una giovane fan salentina. A prendere le distanze da Daniel Piccirillo, questo il vero nome del napoletano, anche il suo manager Francesco Facchinetti, che gli ha chiuso il profilo Instagram: «A casa mia chi sbaglia paga. Daniel ha sbagliato - ha scritto - non è un cattivo ragazzo ma ha sbagliato. Fino a quando non riuscirà a capire l’importanza che ha avere un profilo Instagram con centinaia di migliaia di followers, il suo profilo rimarrà chiuso».

I fatti: durante una delle dirette Instagram in cui Daniel chiacchiera con i fan, si collega una ragazzina di 15 anni della provincia di Lecce. L'emozione per poter, finalmente, parlare con il suo idolo, si trasforma presto in un incubo: in una chiacchierata di circa un minuto, la ragazzina è presa in giro per il suo peso. «Come stiamo? Se non ci mangi bene», esordisce Daniel Cosmic. Vano ogni tentativo della ragazza di cambiare discorso: «Tu fai disperare tua mamma, è capitato che te la sei mangiata? Sto scherzando». E ancora: «Parlami dei tuoi hobby, cosa fai oltre a mangiare?».

L'evidente imbarazzo della 15enne è sfociato in una denuncia che il legale della famiglia del Nord Salento, Francesco Cazzato, ha presentato nelle scorse ore alla Polizia Postale.

Ultimo aggiornamento: 13:00

