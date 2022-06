Gallipoli, arriva "Battiti" e scompaiono i parcheggi del porto: è protesta

Arrivano i concerti di "Battiti Live" (doppia data, il 2 e 3 luglio) e quasi tutti i parcheggi nell'area portuale di Gallipoli "scompaiono" per 12 giorni. Con ordinanza, infatti, è stato disposto il divieto di sosta e fermata su quasi l'intera area da oggi e fino al 5 luglio compreso: 12 giorni. Lo sottolinea l'associazione dei residenti del centro storico, guidata da Roberto Piro, che lamenta anche la cronica carenza di posteggi auto in città.

APPROFONDIMENTI LO SHOW Da Fedez a Madame, passando per Malika: due giorni di musica a... LA MOSTRA Venti quadri a Gallipoli per ricordare Enzo Sozzo IL MARE Cinque vele blu, Puglia terza in Italia per il turismo green:... SUPER OSPITI Battiti Live, sul palco Fedez, Paradiso e Lauro: tutti gli ospiti e...

«La soppressione temporanea di più di trecento posti auto, notoriamente utilizzati da cittadini residenti e da fruitori di servizi nel centro storico della città - scrive l'associazione Abitanti e amici del centro storico di Gallipoli - determinerà sicuramente serie ripercussioni sulle normali quotidiane necessità dei residenti, come anche delle innumerevoli attività economiche colà presenti. Preme, ancora una volta, segnalare la mancata programmazione di iniziative di così forte impatto sul sistema della mobilità e della sosta in un’area, quella immediatamente a ridosso del Centro storico e nella parte ad imbuto del territorio comunale di Gallipoli, già fortemente soggetta ordinariamente ad una enorme pressione antropica e, di conseguenza, veicolare».

Da qui il suggerimento: non sarebbe stato forse più opportuno prevedere l'evento in una diversa location, «magari nell'area mercatale o allo stadio comunale», suggeriscono dall'associazione. «Spiace, inoltre, segnalare il mancato coinvolgimento delle categorie e della cittadinanza, che poteva e doveva avvenire all’interno dell’Osservatorio per il Centro storico, voluto ed istituito proprio per consentire una veloce ed efficace consultazione».

La richiesta

L'associazione chiede che, nelle giornate di interdizione della sosta nell’area portuale, sia consentito l’accesso al centro storico con l'auto solo ed esclusivamente ai residenti in possesso del pass di tipo A, ed ai titolari di pass per disabili e non a tutti i circa mille possessori di pass. «Si coglie l’occasione per segnalare che la decisione assunta da codesta Amministrazione, nel mese di marzo, per una riserva nell’area portuale di cento posti auto riservati ai residenti, al momento non ha avuto alcun seguito».