Batte la testa contro il termosifone, anziano morto in casa

Tragedia in casa ieri mattina a Gallipoli, dove un uomo di 86 anni è caduto nella sua casa di via Brindisi e per una tragica fatalità ha perso la vita.

Il drammatico incidente domestico è avvenuto ieri mattina: l’anziano avrebbe perso l’equilibrio mentre camminava nel corridoio della sua casa. Fatalità ha voluto che, cadendo, andasse a sbattere la testa contro un termosifone. Un colpo al capo che, purtroppo, gli è risultato fatale.

Vani i tentativi di soccorrerlo da parte della moglie, che si è precipitata accanto al marito, ma ha perso anche lei l’equilibrio precipitando al suolo e rimediando una contusione all’anca. Sul posto i medici del 118 e i carabinieri che hanno verificato come si sia trattato di una morte naturale causata dall'incidente.

