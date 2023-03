Casarano, ancora spari contro le attività commerciali: nel mirino un altro negozio

Ancora fucilate contro le attività commerciali a Casarano. Dopo i colpi sparati nella notte tra venerdì e sabato contro la vetrata della porta di ingresso di uno stabile in ristrutturazione di proprietà di un imprenditore, nella mattinata di ieri il titolare di "Spennato elettrodomestici" - esercizio di via Solferino - ha avvertito i carabinieri della compagnia a causa di un altro colpo di fucile sparato contro la vetrina dell'attività commerciale. Lievi i danni: con buona probabilità il negozio era dotato di vetrine antiproiettile.

Le indagini

Una volta sul posto, i militari hanno avviato le indagini per ricostruire i fatti e individuare i responsabili del secondo inquietante episodio verificatosi a poche ore di distanza dal primo atto intimidatorio. Si spera che una svolta decisiva alle indagini possa venire dalle immagini delle videocamere di sorveglianza posizionate ai lati dell'attività commerciale.

Il secondo episodio in poche ore

A Casarano è il secondo episodio in poche ore. Il primo si è verificato in via D'Astore (già via Matino) dove nella notte tra venerdì e sabato ignoti a bordo di una Fiat 500 hanno esploso un colpo di fucile a pallettoni danneggiando la vetrata della porta d’ingresso del negozio di abbigliamento “NTX - Italian Fashion Industry”, chiuso da alcuni mesi.