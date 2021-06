Un pugno in pieno volto, cade e batte la testa: grave in ospedale. In manette un leccese di 21 anni

E' stato arrestato con l'accusa di lesioni personali aggravate il 21enne O.N., di Lecce. A Bassano del Grappa, il giovane ha colpito un uomo con un pugno, quest'ultimo - rovinato al suolo - ha battuto violentemente la testa perdendo i sensi. L’episodio di cui si è sarebbe reso protagonista il giovane salentino si è verificato all’alba di ieri: un'ambulanza del 118 ha subito raggiunto la vittima del pugno, dopo la chiamata di un passante che ha ritrovato l'uomo al suolo e sanguinante.

Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “San Bassiano”, dove si trova tuttora ricoverato in gravi condizioni, mentre i carabinieri di Bassano hanno rintracciato e arrestato O.N. Una lite per futili motivi avrebbe scatenato la violenza del 21enne, che si trova ora nel carcere di Vicenza.