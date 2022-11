Il baschicciotto, l'idea social per omaggiare Baschirotto del Lecce: un pasticciotto con i muscoli

Per il momento è solamente un fotomontaggio proposto da una pagina facebook che segue le gesta della formazione allenata da Marco Baroni, ma non è da escludere che tra poco il Baschicciotto, il pasticciotto con i muscoli, arrivi sui banconi delle pasticcerie del territorio salentino.

Nel fotomontaggio realizzato dalla pagina "Salento Royal" si vede il classico dolce di frolla salentino, con sopra sviluppato digitalmente il six pack che contraddistingue Baschirotto il centrale del Lecce e assoluto idolo della tifoseria, che è letteralmente impazzita in occasione del sua prima rete in campionato nella partita contro l'Atalanta, in cui il Lecce ha colto il primo successo interno di questo campionato di Serie A.

Una ricetta "low carb"

Nella ricetta proposta si parla di un dolce "low carb, contente solo grassi buono e all'interno 30 grammi di proteine". Trovata social o di marketing che sia è il segnale che le gesta di Federico Baschirotto, in pochissimo tempo sono entrate nel cuore dei tifosi giallorossi, affascinati dalla sua storia senza tempo, tanto da dedicargli una variante fit del dolce che caratterizza un'intero territorio.