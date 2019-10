Teatri, conventi e chiese, via le barriere architettoniche: ecco il progetto. Escluso l'anfiteatro romano

Ultimo aggiornamento: 17:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il titolo è tutto in inglese: “Cross the Gap – Accessibility For Social and Cultural Inclusion”. Si chiama così il progetto di inclusione approvato ieri dalla Giunta di Lecce che, grazie a risorse europee del programma V/A Grecia-Italia 2014-2020 e al fondo di rotazione nazionale, renderà accessibili a tutti alcuni dei più importanti beni monumentali della città: Chiesa di Sant’Irene, ex Convento dei Teatini, Teatro Paisiello, ex Conservatorio di Sant’Anna, Sedile, Open Space di Palazzo Carafa.Il progetto prevedeva inizialmente di rendere accessibile l’ Anfiteatro Romano e per questo, per mesi, hanno lavorato i tecnici del comune con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto. Al termine della fase di studio, l'anfiteatro è stato escluso dal novero dei beni dove sarà possibile eseguire il tipo di intervento in questione. Così, per non perdere il finanziamento, il Comune ha cambiato obiettivo, sempre con l'intento di rendere maggiormente accessibili e fruibili i beni che, ogni anno, attirano a Lecce centinaia di migliaia di turisti da tutto il mondo.