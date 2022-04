Incendio in casa: a fuoco il barbecue. Le fiamme domate dai vigili del fuoco

Il barbecue prende fuoco all'esterno dell'abitazione. Momenti di paura, nel pomeriggio, ad Alliste. Intorno alle 17.30 un incendio si è sviluppato nell'area esterna di un'abitazione di via Enrico Toti. Fortunatamente solo tanta paura per la famiglia. Sul posto i vigili del fuoco.

Le fiamme divampate dal barbecue

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Lecce, incendio al sesto piano, salvata 92enne IL CASO Incendio agli Alimini di Otranto, tutto come un anno fa STERNATIA Camion dei panini distrutto dalle fiamme: l'incendio divampato... IL ROGO Incendio a Ostuni, fiamme e fumo nero nella zona industriale L'INCENDIO Salento, auto incendiata ad Alessano: Mini in fiamme salvata dai...

Stando ai primi rilievi, le fiamme sembrano siano partite da un barbecue. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Ugento, raggiunti dai colleghi di Gallipoli. Fortunatamente le fiamme sono rimaste circoscritte e non hanno causato danni particolari all'abitazione. Nessuna conseguenza neppure per la proprietaria e per le sue due figlie: per loro solo un grosso spavento. I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area del rogo e hanno eseguito tutti i rilievi utili a stabilire le cause dell'incendio.